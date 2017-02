"Kuulen jalge all jää ragisemist ja järgmine hetk olen juba kaelast saati nullkraadises vees ühes jääkamakatega. Külm võtab hinge kinni, kuid püüan end siiski ­august välja vinnata, et tagasi kindlale pinnale saada."

Kuigi ilm on muutlik, lähevad kalamehed, lapsed ja muidu uudistajad jääle teadmata, kui paks see on. Kuidas käituda, kui läbi jää vajutakse, seda käis Õhtulehe reporter oma nahal järele proovimas.

LÄBI JÄÄ KÜLMA VETTE: «Kuulen jalge all jää ragisemist ja järgmine hetk olen juba kaelast saati nullkraadises vees ühes jääkamakatega.» (Alar Truu)

Raku järv. Taamal silman kümneid kalamehi jäässe puuritud aukude juures istumas ja kala õngitsemas. Kõik näpistava külma eest end paksult sisse pakkinud ja kössis.

Järvejääle on ööga sadanud paari sentimeetri paksune lumekiht, mis mõnes kohas on tõmbunud vesisteks laikudeks, jättes mulje, et neid kohti katab õrn jää.