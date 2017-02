40% inimeste meelest on pooled koosolekud mõttetud ja iga kolmas tunnistas, et kipub koosolekul magama jääma, selgus eelmisel aastal Suurbritannias tehtud uuringust.

Ka kümme aastat varem polnud koosolekutesse suhtumine kiita, sestap otsustas koolitusfirma SELF II uurida Eestis töötajate rahulolu koosolekutega. Küsitleti ligi 300 inimest, võrdselt nii avalikust kui ka erasektorist.

"Uuringust tuli välja, et tippjuhid peavad neid oluliselt vajalikumaks kui projektijuhid. Kui esimeste hinne viiepalliskaalal oli 3,96, siis teistel 3,43 – see on statistiliselt oluline erinevus," ütleb firma loovjuht Karin Hango.

See, et tippjuhid peavad nõupidamisi töötajatest oluliselt vajalikumaks, tuli uurijatele üllatusena. "Teisipidi tuli välja, et iganädalasi või -kuiseid koosolekuid on küll ja veel, kuid projektidega seotuid liiga vähe," ütleb ta.