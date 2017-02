Vendadel on keelatud omavahel kontakteeruda ning ka kohtusaalis oli nende vahele paigutatud sirm, et nad teineteist ei näeks.

Kohtualuste süüdistused on seoses 2014. aasta juunis Iraagis Tikritis Camp Speicheris toime pandud massimõrv. Islamiriigi sõdalased piirasid inimesed ümber ning tapsid julmalt üle tuhande relvastamata ohvri, kellest lisaks elanikele olid ka tsiviilriides sõdurid.

Vennad võeti kinni 2015. aasta detsembris Soomes Forssa kandis, kui politsei oli alustanud uurimist Soome varjupaigataotlejate keskuse teate alusel, et vennad olid propagandavideodest ära tuntud.

Pärast kinnipidamist on vennad teineteisega kohtunud näost näkku vaid korra ning korra ka video vahendusel. Nad on paigutatud erinevatesse vanglatesse Lõuna-Soomes.

Soome kriminaalpolitsei aga ei ole suutnud kinnitada, et propagandavideol on just kõnealused vennad. Abi ei saadud ka Rootsi politseist. Videol tulistab punase baretiga mees maas lamavaid sõdureid. Üks peamisi küsimusi selles kohtuprotsessis ongi see, kas üks vendadest on videol olev baretiga tapja. Kinnitust sellele väitele ei ole saadud. Vennad on öelnud, et nad olid massimõrva ajal Iraagis, kuid mitte sündmuskohal.

„Prokuröril tuleb näidata, et süüdistatavad olid kohal ja osalesid kuritöödes,“ ütles ühe venna advokaat.

Kohtuprotsessi vältel kuulatakse üle tunnistajaid nii videoühenduse kaudu Bagdadist kui ka kohtusaalis. Kohtunik on andnud loa ka anonüümsetele tunnistajatele. Kaitsjad on öelnud, et kuna mõned tunnistajad ise või nende pereliikmed on ohvrid, siis võib see asjaolu tunnistusi mõjutada.

„Tundub imelikuna, et Euroopas, eelkõige Saksamaal, ei peeta selliseid kohtuistungeid, aga nüüd siis Soomes,“ ütles teise venna kaitsja Kaarel Gummerus.