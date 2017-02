Ilvese toa arvel ajas üks vein teist taga

Ühes Rumeenia ööklubis käidi kantselei väitel seetõttu, et kohtuda prügikoristuskampaania "Teeme ära" sealsete eestvedajatega. Samas torkas silma, et sama visiidi ajal ööbis Ilves Hiltoni hotellis ning tema toa arvel ajas üks vein teist taga. Reintamm Benno põhjendas, et pidu ei peetud, küll oli ametlik lõunasöök, kus Ilves kohtus kohaliku IT-ministriga. Reintamm Benno arvas, et kõik sellega seotud kulud võisid kajastuda nii-öelda veini all. Hiltoni arve all oli ka üks spaamassaaž. "Minu oletus on, et kuna tegemist oli hotelliga, hotelli ilukeskusega, ja see võis olla näiteks presidendi abikaasa soeng või meik enne riigi õhtusööki," oletas Reintamm Benno.

Välismaal on kantselei tasunud ka Ilvese trenni eest. Siim Raie meenutas, et kord oli isegi olukord, kui hotellis polnud jõusaali ning käsundusohvitserid vedasid väikest sangpommi kaasas. "Pealtnägija" saatejuhid nentisid, et tea, kas kohvris olid sangpommid, kuid mitu korda maksti lennujaamades krediitkaartidega ka pagasi ülekaalu eest. Näiteks mullu USA visiidile suundudes koguni 565 eurot. Kui kord pagas kadus, kulutati Ilvese garderoobi uuendamiseks Varssavis 1270 eurot Versace poes, 60 eurot Calvin Kleinis, 250 eurot kolmandas riidepoes ning 260 eurot Samsonite’i kohvripoes.

Üks kurioosne lugu oli 2015. aasta USA-visiidi aegu, kui käsundusohvitser kaks korda tööandja ja isikliku kaardi sassi ajas. Algul soetas ta 108eurosed päikeseprillid ning seejärel 60eurose suveniirtaldriku. Viimane tehing õnnestus tagasi pöörata juba poes, prillid hüvitas ta kuu aega hiljem. Riigikogulane Artur Talvik torkas, et kaks kaarti võivad sassi minna purjus peaga või juhul kui raha on otsas. Omamoodi pentsik on ka juhus, kui Ilves viibis New Yorgis ÜRO peaassambleel (2011. aastal), aga krediitkaardiga soetati ligi 900 euro eest neli piletit Ameerika 1970ndate ehk Ilvese noorusaja rock-jazz bändi Steely Dan kontserdile. Raie oletas, et ju siis Ilves kohtus kontserdi käigus kellegagi või oli vaja kontserti külastada (kellegi kutsel).