Edgar Savisaar on alates esmaspäevast Keskerakonna palgaline nõunik, kinnitas erakonna peasekretär Jaak Aab, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Aab kinnitas ERR-i raadiouudistele, et Savisaar on ajaloonõunik ning tegeleb erakonna ajalooga ja annab sellega seoses vajadusel nõu.

Aab selgitas, et kui esialgu oli juttu Savisaarele 3500 euro maksmisest kuus, siis lepingus on tema palganumber väiksem. Seda seetõttu, et erakond on tasunud tema eest esinevaid kulusid.

Kui Savisaare üle kohtupidamist on seganud see, et Savisaare sõnul on tema tervis nii kehv, et tema üle ei saa n-ö tavakorras kohut pidada, siis nõuniku tööd teeb ta Aabi sõnul peamiselt kodus.