Vaevalt et kellelegi meist tuli erilise üllatusena president Toomas Hendrik Ilvese kodutalus turismi arendamiseks antud rahavaidluse lõppvaatus. Õigupoolest eksisteeriski küsimus, et president võiks raha tagasi maksta, kuna lubatud turismiteenust pole ju pakutud, peaasjalikult lihtsate inimeste peas. President Ilvese enese, EASi ning osa poliitikute silmis selle sihtotstarbelise toetusega mingit probleemi polnud. Pigem vastupidi, esitatud kahtlustustele reageeriti mõistmatusega – tegu olevat ebaõiglase väljamõeldise ja jamaga, nagu ütles president Ilves.

Et Ilvese käest rohkem raha tagasi saada ei õnnestu, oli teada hetkest, kui ta tema käest küsitud 10 protsenti toetusest kärmelt tagasi maksis. Kui aga raha jaganud ja hiljem enamiku summa tagasiküsimusest loobunud EASi enda tegevus oleks olnud puhas nagu prillikivi, siis poleks saanud tekkida praegust olukorda, kus EAS ise maksab Ärmale läinud rahast 152 000 eurot Euroopa Komisjonile. Sellest järeldub, et raha kasutamise tingimused polnud siiski täidetud, nagu üritas väita EAS, kui vähendas väidetavalt osutatud turismiteenustele viidates presidendi tagastatava osa 10 protsendi peale. Kuna EAS ise raha ei teeni, läheb 152 000 eurot maha maksumaksja taskust ning just see on ühiskonnas põhjustanud uue mõistmatuselaine. Sest kui EAS teeb valeotsuse, siis miks peame selle kinni maksma meie sinuga? Sellist küsimust on raske maha vaigistada isegi vastusega, et valeotsuste kulude katteks ongi EASil olemas vaidefond. Võib küll tagantjärele küsida, kas tegu oli juhusliku tööõnnetusega või pingutati spetsiaalselt Ilvesele soodsa otsuse vormistamise nimel, kuid lõpptulemust see ei muuda – raha on läinud ja nii ka jääb.

Tõenäoliselt mängis EASi raha ise tagasimaksmise otsuses rolli ka soov säästa riigi mainet ja päästa presidendi nägu, viidates Ilvese õigustatud ootustele ja kohtuvaidluse perspektiivitusele. Kuigi kõik on jokk, tekitab rahvas enim meelehärmi just vastutuse umbisikulisus, kus konkreetset süüdlast nagu polegi, kui jätta välja oma eelkäijate otsuste tõttu EASi juhi kohalt lahkuma sunnitud Hanno Tomberg. Kuni süü on anonüümne, jääb rambivalgusse Ilves loo keskse tegelasena – kui just EASi varasem juht ja nüüdseks riigikogu kantselei direktoriks tõusnud Maria Alajõe, kelle suunas enim etteheiteid on tehtud, ei otsusta raha tagasiküsimisest loobumise otsuse langetajana presidendi säästmiseks tuld enda peale võtta. Kuigi juriidiliselt on EASi sammuga saagale tõepoolest punkt pandud, jääb Ärma vari nii Ilvest kui EASi saatma veel pikaks ajaks ühiskonna õiglustunnet riivava asjaajamise näitena.