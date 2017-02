Kollektsioonid:

I koht - Karmen Birgit Kruustükk (Rocca al Mare Kooli 11.klassi õpilane) "The unknown ones"

Kõik siin maailmas on pidevas muutumises, see on miski, mis on ja ei muutu nii kaua kui on maailm. Muutustele ei saa vastu ka linnud, putukad, mereelukad ja teised loomad. Nad on kõik nii erinevad ja kirjud, kuid mõne looma aeg on otsakorral selleks, et teha ruumi uutele ja huvitavamatele. Samas tunduvad teised elukad meile uute ja huvitavatena, olgugi et nad elavad me ümber, lihtsalt liiga vagusi või teises maailma otsas.

Seetõttu tundub meile, nagu nad oleksid muundunud või arenenud hiljuti mõnest teisest elusolendist. Muundunud või mitte, sellele leiab peagi vastuse, kuid vastused ei pruugi alati olla lõplikud.

II koht - Marie-Elisabeth Martinson (Rocca al Mare Kooli 10.klassi õpilane) "Minutiae"

Kollektsioon "Minutiae" on inspireeritud veest ja merest. Kuigi metamorfoosi seostatakse peamiselt moondelise arengu ja muundumisega, vaatasin mina sellele teemale hoopis teise pilguga. Minu kollektsiooni põhimärksõnaks on lained. Laval saab näha suuremaid, väiksemaid, aga ka teravaid ja pehmeid lainevorme. Minu eriline tänu läheb Althea tiimile, kelle konstruktsioonilise abita poleks minu ideed teostuseni sellisel tasemel jõudnud.

III koht - Maria Helena Laving ja Karoliine Karu (Rocca al Mare Kooli 11.klassi õpilased) "Bed of flowers"Kõnnime aias.

Võiksime öelda, et kõik on nii, nagu enne, kuid siin on kõik pidevas muutumises. Nad kasvavad, närtsivad ja sünnivad uuesti, kuid mitte kunagi samasugustena. Aia nurgas on võõrasemad, kes kastepiiskades sätendavad. Nende kohal hõljub õrnalt sirel, kes valituid õnnega üle kallab. Jalgtee ääres võrgutavad möödakäijaid tumepunased roosid, nende taha on end arglikult peitnud mänglevad helelillad tulbid. Õite vahele on sukeldunud silmapaistmatu, kuid ometigi nii pilkupüüdev rohekate õite ja kuldsete viljadega taim, kes oma nime veel leidnud ei ole. Kõige selle keskel seisab kuninglikult õites õunapuu, mis haarab oma okstega tervet aeda, justkui kogudes kogu selle segaduse tervikuks. Ära pööra enda pilku viivuks, juba hetke pärast pole siin ajas miski enam sama.

Publiku lemmik - Chrislen Jessica Salumets (Rocca al Mare Kooli 11.klassi õpilane), Kimberly Valgemäe ja Johanna Maria Uuspõld (TTÜ, Kimberly on RaMi vilistlane) "Millist seost võiks omada mood loodusteadustega? - Pealtnäha mittemingit.

Inspireeritud keemiliste muundumiste salapärast ja värvuste peidetud ilust peegeldab see kooslus igapäevaelu tahke inimestevahelistes suhetes. Valge valgus on kui esmamulje ent hinge tundmaõppimisel asume varjatud toonide avastusretkele. Muundumine võib meid tabada igal hetkel - nii elus, armastuses, laboris või Rocca Al Mare koolis - me ei pruugi selleks valmis olla ja see rabab meid jalust."

Žürii julguse eriauhind - Anette Hallik (Viimsi Kooli 9.klassi õpilane) "Metanoia"

Metanoia on teekond, teekond, mis muudab inimest hingeliselt, minu teekond täis kirge ning armastust kunsti ning disaini vastu. Peamiselt räägib see aga kirest endast. Kirg muudab inimesi, paneb silmad peas leekima, südame kiiremini põksuma ja teeb ilusaks.

Metanoia on minu lugu kire muutvast ja liikumapanevast jõust. Pisut gravitatsiooni eiramist, vastuvoolu liikumist ja igatpidi iseendaks jäämist. Modellide valikul jäi kindlaks minu põhimõte, et kõik inimesed on imeilusad, olenemata soost, nahavärvist, pikkusest ja kehakujust, seega võib näha laval kõndimas kauneid inimesi kandmas minu loomingut, tükikest minu hingest. vabadust ja kirest tekkivat põlengutunnet. Nagu ka metamorfoos, räägib minu kollektsioon muutumisest, hingelisest muutusest kire toimel, sest kirg on see, mis hoiab elus ning ilusana. see on minu kollektsioon, minu kirg, see on metanoia.