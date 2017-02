Vaatamata eelmise aasta juunis tõusnud aktsiisile, laekus tulu tubakatoodetest oodatust pisut rohkemgi.

Maksu- ja tolliameti aastakokkuvõttest selgub, et tubakaaktsiisist laekus maksutulu 190,4 miljonit eurot, mis on oodatust 4,36 miljonit eurot rohkem ehk 102,3% eelarvest.

2016. aastal tõusis tubakaaktsiis kaheksa protsendi võrra ja suitsupaki hind kallines umbes 30 sendi võrra. Salasigarettide hind maksuameti andmeil aasta vältel kõikus. Teises kvartalis ei olnud illegaalse suitsupaki hind (odavaim 2,07€) väga kaugel seadusliku paki hinnast (odavaim 2,72€). Selle peale võiks tekkida küsimus, kas sellised ebaseaduslikud ostud on enam tasuvad. Samas sai aasta viimases kvartalis salasigarettide paki kätte lausa kolmandiku võrra odavamalt kui poest ostetud seadusliku paki (vastavalt 1,97€ ja 2,97€).

Rimi poeketi pressiesindaja Katrin Bats kommenteerib, et tubakatoodete müük on alates 2016. aasta detsembrist kahanevas trendis. Sama on näha ka 2017. aasta jaanuaris. „Aastate võrdluses on 2016. aastal tükiline tubaka müük küll õige pisut suurem kui 2015., aga aasta lõpu poole nägime müügis juba langust. Võimalik, et see on seotud asjaoluga, et kliendid siirdusid alkoholi naaberriiki ostma ja võtsid sealt kaasa ka tubakatooted,” rääkis Bats.

Salasigarettide äri on aastaid olnud languses, hoolimata eelmise aasta väikesest tõusust. Sarnaselt legaalsele suitsupakile on ka salasuitsu hind läbi aastate järjest kallimaks läinud. Kõige enam ostetakse salasigarette endiselt Ida-Virumaal, kõige vähem Tartus.