1980. aastal Gdanskis sõltumatu ametiühingu Solidaarsus asutanud Lech Walesat on juba pikka aega süüdistatud koostöös kommunistliku julgeolekuteenistusega.

Lech Walesa koostöö salapolitseiga ei ole enam kahtluse all, rõhutas teisipäeval prokurör Andrzej Pozorski, kes aitab Saksa okupatsiooni ja kommunismiperioodi kuritegusid uurivat Poola Rahvuslikku Mäluinstituuti. (IPN).

Poola Rahvuslik Mäluinstituut teatas, et tuginedes aasta tagasi leitud originaaldokumentide käekirjaanalüüsile sai kinnituse ametiühingu Solidaarsus rajaja ja hilisema Poola presidendi Lech Walesa koostöö kommunistliku julgeolekuteenistusega.

Nii kerkisid süüdistused üles 1990. aastate algul, kui Lech Walesa oli Poola president . 2000. aastal otsustas aga kohus, et kommunismi lagunemiseks tõuke andnud ametiühingu Solidaarsus rajaja ei olnud julgeolekuagent.

Kohus tugines otsuse langetamisel grafoloogilisele ekspertiisile, mis kinnitas, et Lech Walesa väidetavat agenditööd puudutavad paberid olid võltsitud.

Jõulisemalt kerkisid süüdistused üles 2008. aastal, kui ajaloolased Slawomir Cenckiewicz ja Piotr Gontarczyk kirjutasid 2008. aastal ilmunud raamatus arhiivimaterjalidele toetudes, et Lech Walesa ikkagi tegutses 1970. aastatel pseudonüümi Bolek all tollase julgeolekuteenistuse SB salainformaatorina.

Ajaloolased kirjutasid ka, et Lech Walesa võttis 1992. aastal Poola presidendina siseministeeriumi arhiivist enda kohta koostatud toimiku ja kõrvaldas sellest olulised dokumendid. Walesa eitas taas kõike ja rõhutas, et kohus on juba õigeksmõistva otsuse teinud.

Aasta tagasi leiti agenditoimik

Tõeline uudispomm plahvatas aga aasta tagasi, kui viimase kommunistliku siseministri, kindral Czeslaw Jan Kiszczaki lese majast leiti agendi Bolek toimik. Aastatel 1981–1990 siseminister olnud Czeslaw Jan Kiszczak suri 5. novembril 2015.

Tema abikaasa Maria Teresa Kiszczak üritas mehest koju jäänud dokumendid rahaks teha. Ta pakkus mäluinstituudile 90 000 zloti (20 800 euro) eest müügiks toimikut, mis sisaldas infot julgeolekuteenistuse salajase kaastöölise Boleki kohta. Just seda nime oli peetud Lech Walesa agendinimeks.

Kindral Kiszczaki lesk raha Boleki toimiku eest siiski ei saanud. Poola prokuratuur otsustas, et endise siseministri kodus olevad dokumendid kuuluvad riigile ning mullu 13. veebruaril korraldatud läbiotsimise tulemusena konfiskeeriti Boleki toimik ja hulgaliselt muid dokumente, kokku umbes 50 kilogrammi.

Mäluinstituudi direktor Lukasz Kaminski ütles tookord, et leitud dokumendid kinnitavad Lech Walesa olemist kommunistliku julgeolekuteenistuse (SB) palgaliseks informaatoriks aastatel 1970–1976.

Muu hulgas on sel ajal Gdanski laevatehases elektrikuna töötanud Lech Walesa kinnitanud oma allkirjaga raha saamist. Kaminski lisas hiljem, et dokumentide ehtsus vajab veel kontrollimist, jättes nii endale taganemistee.

Üleeile raporteeris mäluinstituut, et leitud dokumentidele tehtud käekirjaekspertiis tõestas üheselt, et Lech Walesa allkirjastas kommunistliku salapolitseiga koostöökokkuleppe ja sai selle eest ka tasu.

Ekspertiisi tegid Krakowi kohtueksperdid, kes võrdlesid Boleki toimikust leitud käsitsi kirjutatud dokumente Lech Walesa passi-, ID-kaardi- ja autojuhiloataotlustega.

Walesa eitab tänaseni koostööd SBga

Mäluinstituudis ekspertiisitulemusi tutvustanud prokurör Andrzej Pozorski ütles, et Lech Walesa allkirjastas koostöökokkuleppe SBga 21. detsembril 1970.

Aasta tagasi leitud toimikus oli 29 Walesa kirjutatud ettekannet, mis kandsid allkirja Bolek. Samuti olid toimikus kviitungid, mis tõendavad, et Walesa sai aastatel 1971–1974 SB-lt kokku 11 700 zlotti.

Lech Walesa on 2007. aastal ilmunud autobiograafias tunnistanud, et ta kirjutas 27aastasena 1970. aasta detsembris arestikambrist pääsemiseks ülekuulamisel alla lojaalsusavaldusele.

"Nad esitasid tingimuse: allkiri! Ja siis ma kirjutasin alla," meenutas Walesa biograafias.

Aasta tagasi, pärast Boleki toimiku leidmist, tunnistas Lech Walesa oma blogis, et ta on teinud küll ühe vea, kuid ei ole kunagi teinud koostööd julgeolekuteenistusega ja ei ole ka julgeolekuteenistuselt raha vastu võtnud.

Ta täpsustas, et ta oli vastu tulnud ühe rahalistes raskustes olnud julgeolekutegelase tungivale palvele ja kirjutas mingitele dokumentidele alla. Viimane oli lubanud, et need hävitatakse.

Lech Walesa eitab tänaseni koostööd SBga. Ta kinnitab endiselt, et toimikus olevad dokumendid on võltsitud. "Ma ei ole olnud ainsatki sekundit barrikaadi teisel poolel, ma ei ole kunagi kedagi reetnud," kinnitas ta enne ekspertiisitulemuste avaldamist.

Lech Walesa toetajate arvates on süüdistuste taga 2015. aasta sügisel Poolas võimule tulnud konservatiivid, kelle valitsust on ekspresident karmilt kritiseerinud.