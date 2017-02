18 000 eurot sviidi eest Davosis, austribaar New Yorgis, joogiarve maailma kõrgeimas hoones Dubais, massaaž spaas, Versace’i pood, kontserdipiletid, ridamisi sularaha väljavõtmisi, Abja ehituspoes ostud - see on vaid pisike osa presidendi kantselei krediitkaardi väljavõtetest, mis küsimusi tekitavad.

Mida jutustavad Kadrioru krediitkaardid? Vabariigi Presidendi Kantselei on suurim riigi krediitkaardi kasutaja ühe töötaja kohta. Ühest küljest on see ootuspärane, sest president ongi riigi väärikaim esindaja, eriti välismaal. Samas avastati, et krediitkaardi kulu kasvas järsult just Toomas Hendrik Ilvese ajal ja ulatus ainuüksi viimase 10 kuul jooksul üle 90 000 euro.

Kulus palju energiat ja otse öelda jonnimist, aga "Pealtnägijal" õnnestus aruandlus kätte saada. Ning avastati nii mõndagi üllatavat, naljakat ja kahtlast. Kui mitte midagi muud, siis tutvustab krediitkaardiajalugu presidendi tööd ja privileege rakursi alt, mida avalikkus seni näinud pole.

Mida jutustavad meile Kadrioru krediitkaardid, selgub tänases "Pealtnägijas", ETV ekraanil kell 20.00.