Venemaa meedia andmetel ootab kaht küberjulgeolekuga seotud kõrget luureametnikku ees süüdistus riigireetmises.

Eelmisel nädalal kirjutasid meediaväljaanded sellest, et võimud on võtnud vahi alla Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) teabejulgeoleku keskuse ühe allüksuse juhi Sergei Mihhailovi ja küberturvafirma Kaspersky Lab juhtivtöötaja, kunagise küberjulgeolekuametniku Ruslan Stojanovi. Nüüd teatavad mitmed allikad, sealhulgas ka võimuga lähedalt seotud uudisteagentuur Interfax, et Mihhailovi ja tema asetäitjat Dmitri Dokutšajevit süüdistatakse selles, et nad rikkusid oma vannet ning tegid koostööd USA luure keskagentuuriga (CIA), kirjutas ERRi uudisteportaal.

FSB küberjulgeolekuametnikega seotud skandaal on asjatundjate sõnul lähedalt seotud USA süüdistusega, et Kreml organiseeris Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste ajal küberrünnakuid.

Dokutšajev olevat tuntud Vene häkker hüüdnimega Forb, kes hakkas FSB heaks tööle mõned aastad tagasi, et vältida vangi minekut häkkimisega seotud kuritegude eest.