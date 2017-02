Kourtney Kardashian järgib tervislikku dieeti, mis tähendab, et ta on suhkru oma toitudest täielikult välja jätnud.

"Ma alati proovin suhkrut vältida - eriti rafineeritud suhkrut - selleks on palju põhjused," vahendab portaal Health.com 37-aastase Kourtney Kardashiani nägemust.

"Esiteks - suhkur tekitab sõltuvust ja ma märkan seda kohe pärast selle tarbimist. Ma vajan seda veel," kirjedab staar suhteid suhkruga.

"Suhkur ei anna sulle piisavalt energiat selleks ajaks, kui sul seda väga vaja on, näiteks treeningul. Kui ma söön suhkrut, siis on mu kehal kohe ka rohkem tselluliiti," paljastab ta.

Kuidas suhkrut vältida?

Et oma elustiili ja toitumist muuta, siis soovitab Kardashian välistada oma toitumisest karastusjoogid.

"Ma ei joo limonaadi - ei iial!" selgitab staar, et tarbib päevas selle asemel hoopis metsikus koguses vett. Mõnikord segab ta vett kahe supilusika õunasiidriäädikaga (hommikul ja õhtul).

Samuti soovitab Kardashian tähelepanu pöörata, millist alkoholi üldse tarbida.

"Kokteilid on tihti segatud mahla või limonaadiga. Neis on mitte ainult palju kaloreid, vaid ka palju suhkrut," hoiatab ta.

Liigse alkoholikoguse kõrval on just joogi suhkrusisaldus see, mis pohmelli põhjustab.

Nii eelistab Kourtney juua pigem tekiilat, õlut või veini. Nipina soovitab ta roosat veini, milles olevat võrreldes valge ja punase veiniga palju vähem kaloreid.

Viimase soovitusena tuleks Kardashiani sõnul teha kõik salatikastmed ise.

Põhjuseks ikka see paha suhkur, mida poest ostetavad kastmed suurtes kogustes sisaldavad.