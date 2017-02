Pole midagi tüütumat sellest, kui küünelakk hakkab juba mõned päevad pärast küünte lakkimist maha kooruma. Mida teha, et seda võimalikult kaua edasi lükata?

Paljud naised ei tea, et selleks, et küünelakk paremini küüntel püsiks, on üks väga lihtne nipp, mis ei maksa sugugi palju, kirjutab veebiportaal Woman's Day.

Mis nipiga siis tegu? Saladus peitub nimelt küünelakieemaldajas. Nimelt tuleks küüned, vahetult enne laki esimese kihi küüntele kandmist, küünelakieemaldajaga üle käia. Väidetavalt kinnitub küünelakk sellisel viisil küüntele paremini kuna mustus ja igasugused muud looduslikud õlid on küüntelt kadunud.

NIi võid kindel olla, et su küünelakk peab laitmatuna vastu vähemalt 7 päeva ja suure tõenäosusega isegi kauem.