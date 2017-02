Saate "Eesti parim pagar" kaheksas episood on pühendatud maailma maitsetele. Võistlustulle on jäänud vaid Terhi, Irma, Anneli, Liilia ja Ain. Eelmises saates pääsesid kojusaatmisest kõik küpsetajad, seega võib karta, et sel korral nii lihtsalt ei lähe.





Külla tuleb Jan Uuspõld. Eksootilised valminud küpsetised peaksid olema mehele meele järgi, sest liha Jan enam ei söö.