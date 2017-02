Täpselt 10 aastat tagasi ilmusid esimesed artiklid virtuaaltuuride kasutuselevõtu kohta kinnisvaras. Nendes ennustati, et virtuaaltuurid saavad uueks normaalsuseks.

Ilmselgelt tundus ju loogiline, et kui on olemas nii hea tehnoloogia, mis vähendab maaklerite tööd ning säästab ka klientide aega, võtavad selle kasutusele kõik endast lugupidavad kinnisvarabürood. Need artiklid aastast 2007 on jäänud kuni tänaseni aga viimasteks, kus seda teemat on käsitletud.

Pikema analüüsita võib leida sellele kaks peamist põhjust. Esiteks majanduskriis, kus ei saanud keegi enam aru, mis toimub, ja rahakraanid keerati nii kinni, et taaskord piisas kuulutuse jaoks täiesti ka telefoniga tehtud fotodest.

Teine põhjus, mis kohe pähe tuleb, on olnud ebapiisav kvaliteet ja kasutamise keerulisus. Kuigi tol ajal võisid need virtuaaltuurid inimesi oma uuenduslikkuse pärast ahhetama ja ohhetama panna, olid nad, võiks öelda, et virtuaaltuuride beeta- ehk testversioon.

Väga üllatav on asjaolu, et lihtsa Google´i otsingu kaudu saab teha ajarännaku tagasi 2007. aastasse ning tolleaegseid virtuaaltuure kui ajalooürikuid sirvida. Veel suuremaks imestuseks selgub, et nendest käputäiest ettevõttest, kes sellega hetkel tegelevad, on paar tükki, kes on jäänud samale kvaliteeditasemele, mis toona.

Virtuaaltuurid tulid esimese lainena just täpselt enne majanduskriisi ja siis kadusid. Loodetavasti ei ennusta see kirjatükk ajaloo kordumist.

Mis siis ikkagi on virtuaaltuur?

Kõige lihtsam on ette kujutada, et seisad täispuhutud õhupalli sees, mille seintele on kleebitud pildid sinu toast. Kuigi sa ei viibi oma toas, tekib suurepärane illusioon justkui sa seisaksid seal. Seda õhupalli võiksime nimetada virtuaalsfääriks või siis lühidalt sfääriks.

Tehnilisemalt rääkides koosneb see sfäär paljudest ühe kindla punkti ümber tehtud piltidest, mis kokku “õmmelduna” moodustavad 360-kraadise tervikpildi. Paljudel tekib esimene seos nutitelefoni fotoaparaadis oleva panoraamiprogrammiga, mida vajutades palub telefon ümber oma telje teha ringi, mille käigus teeb aparaat palju pilte, et samuti saada kokku terviklik panoraam. Tervikliku all on silmas peetud, et kui seda pilti seal telefonis näiteks sõrmega vasakult paremale kerida, ei tule sellel pildil kunagi serva, vaid saab lõpmatuseni keerelda.

Üks sfäär on põhimõtteliselt seesama asi, aga tehtud parema tehnikaga, mis võimaldab vaadata ka lage ning põrandat. Virtuaaltuur on nende sfääride kogum. Pärast töötlust on see sfäär tegelikult veel lapik pilt. Siinkohal tuleb mängu virtuaaltuuri üks tähtsamaid komponente - platvorm.

Platvorm on see, kuhu need lapikud sfäärid üles laetakse ning mis muudab neid niimoodi, et seal saaks ümberringi vaadata. Teiste sõnadega on platvorm veebileht, millel asub virtuaalsfääri mängija. Neid platvorme on tänapäeval mitmeid. Kõige kuulsam nendest on Google Street View. See oli 2014. aasta, kui Google´i autod, katusel posti küljes veider kaamerapall, mööda Eestit ringi sõitsid ja kõik tänavad ära virtualiseerisid. Küll Google´i projekt, aga läbi viis seda meie kohalik Regio.

Need autod tegid iga teatud maa tagant pildi, millega lõpuks katsid terve Eesti. Ja on vähe inimesi, kes oma kodu pole Google’s otsinud ning oma majaesist imetlenud. Peamiselt kasutatakse seda siiski eesmärgiga teiste hooneid üles leida.

2007. aastal oldi asjale juba jälil, aga 2017. aastal on kogu maailm sammumas suunas, mis kinnistab virtuaaltuurid meie igapäevaellu. Asi on väga lihtne - virtuaaltuurid on väike vend sellisele peatumatule rongile, mille nimeks on virtuaalreaalsus. Tegemist on nendesamade ulmefilmidest pärit kohmakate ja veidrate prillidega, mis ka meil juba kaubanduskeskustes leida on. Nendega saab mängida konsoolide (Xbox, Playstation) mänge, ilma televiisorit omamata. Samuti on olemas kinod, kus on 3D prillide asemel virtuaalreaalsusprillid ning sel aastal nomineeriti Oscarile esimene 360-kraadine lühifilm “Pearl”. Arhitektuuribürood kasutavad programme, mille abil inimene saab läbi prillide vaadata oma uut kööki või magamistuba ja seal asju ümber tõsta ning värve vahetada.

Ja siinkohal võtamegi sihikule kinnisvara. On kaks koolkonda. Üks koolkond arvab, et just halvad pildid on need, mis meelitavad kohale huvilise. Kui huviline juba kohal on, saab ju mesimagusa jutu või labase manipulatsiooniga talle kinnisvara pähe määrida. See koolkond on peamiselt süüdi selles, et kinnisvaramaakleri käsiraamat algab umbes selliste sõnadega “maakleritel on ühiskonnas väga halb maine”.

Teine koolkond on seisukohal, et parima teeninduse pakkumiseks on vaja informeeritud klienti. Klienti, kes on oma tehinguga rahul ning tänulik maaklerile, kelle teenust ta ka edaspidi kasutab ning edasi soovitab. Informeeritusele aitab tugevalt kaasa virtuaaltuur. See annab kiiremini otsijale selguse, mis objektiga on täpsemalt tegu ning kui ta seda kohapeale vaatama läheb, siis on tal juba tõsine huvi.

Epicenter Kinnisvara on teise koolkonna esindaja ja seetõttu võtnud kasutusele palju uuendusi, nende hulgas ka kõrgkvaliteetsed virtuaaltuurid. Lootus on, et sellest saab, erinevalt 2007. aastast tõeline trend ja kinnisvarakuulutuste uus normaalsus.