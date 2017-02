Mida naised päriselt voodis tahavad? Üks uuring paljastas naiste salajased soovid ja pange tähele, mehed - need võivad teid mõneti üllatada.

Arvate, et suurus on naiste jaoks oluline? Vale puha! Tegelikult selgus seksmänguasju müüva Pure Romance'i poolt läbiviidud uuringust, et naiste meelest teevad seksi kuumaks hoopis muud asjad, kirjutab Women's Health Magazine.

Naised hindavad voodis hullates hoopis järgnevaid asju: