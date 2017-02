Täna hommikul kella üheksa ajal teatati häirekeskusele, et Pärnumaal Lindi küla lähedal on inimesed läbi jää vajunud. Teataja sõnul nägi ta kaldast umbes 200 meetri kaugusel kolme-nelja inimest läbi jää vajumas. Veidi hiljem täpsustati, et hättasattunud olid viis Lätist pärit kalameest. Mehed pääsesid omal jõul kaldale, kuid varustust neil päästa ei õnnestunud, edastas Lääne prefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment.

Kaugemalt Pärnumaale kalale tulnutele on iga püügipäev oluline ja seetõttu võetakse mõnikord ka tarbetuid riske. "Näiteks minnakse jääle hoolimata sellest, et see on selgelt ohtlik, või loodetakse, et ehk seekord ei juhtu midagi,“ toob ta näite.

Akkaja sõnul tuleb jääle minekusse suhtuda äärmise ettevaatlikkusega ja neil, kellel puuduvad vajalikud päästevahendid ja oskused, tuleb jääle minemisest loobuda.

Sel talvel on Pärnumaal politsei abi vajatud kahel korral. 19. jaanuaril pääsesid märja ehmatusega Valgerannas läbi jää vajunud viis kalastajat ja 10. jaanuaril samas kandis kalastanud kolm meest.

Politsei nõuandeid merejääle minejatele:



Kui olete sattunud hätta, näete hädasolijat või olete kaotanud suunataju, teatage sellest kohe hädaabinumbrile 112.

Enne jääle minekut viige end kurssi piirkonna jääolude ja võimalike kehtivate piirangutega. Jääle minekust ja piirkonnast, kuhu minna plaanitakse, ning võimalikust tagasijõudmise ajast tuleks teavitada lähedasi.

Jääle tuleks kaasa võtta navigatsioonivahendid, jäänaasklid ja laetud akuga veekindlas pakendis mobiiltelefon. Võimalusel ärge minge jääle üksinda ja hoidke kaaslastega nägemiskaugusesse, et õnnetuse korral kaaslased teid märkaksid ning saaks vajadusel abi kutsuda või seda ise osutada.

Kalastades ei tohiks koguneda seltskonnaga väikesele alale, sest nii kahaneb jää kandevõime. Inimeste vahel tuleks hoida vähemalt viis meetrit vahet nii jääl liikudes kui ka kalastamisel.

Vältige paksu lumega kaetud aladel liikumist, kus jäätumine võib olla ebaühtlane ja jääkate keskmisest õhem. Valige teekond, mis võimaldaks liikuda visuaalselt eristataval jääkattel.