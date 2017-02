Skandaalne Katrin Lusti autorisaade "Kuuuurija" on tagasi TV3-e ekraanil oma uue hooajaga!

Üks tuntud Eesti ärimees väidab, et teda hoiab juba aastaid hirmu all väljapressija ning talle on tehtud mitu tapmiskatset, kuid imeläbi on mees ellu jäänud! Kes aga on see väidetav väljapressija? Kuidas on looga seotud ETV "Pealtnägija" saatejuht Mihkel Kärmas?

Värske "Kuuuurija" hooaeg alustab TV3es esmaspäeval, 6. veebruaril kell 20.00.