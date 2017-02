Jaanuari algul kaebas Johnny Depp kohtusse oma endised ärijuhid, väites, et nood on temalt välja petnud 25 miljonit dollarit. Nüüd aga annab The Management Group (TMG) vastulöögi.

Firma väitel on filmituus oma rahahädades ise süüdi, sest priiskab ohjeldamatult. TMG ütleb oma vastuhagis, et Depp kulutas oma ekstravagantsele elustiilile tihtipeale iga kuu üle kahe miljoni dollari.

Deppi advokaadid väidavad oma hagis, et nende klient kaotas TMG aastatepikkuste jämedate juhtimisvigade ja vahel ka lausa pettuse tõttu miljoneid dollareid. Seetõttu on staar sunnitud olulisi varasid maha müüma.

Kuid ajakirja People hangitud vastuhagis nõuab TMG, et Depp tasuks neile rohkem kui 560 000 dollarit väidetavalt maksmata tellimuste ja krediitkaardivõlgade eest. Lisaks taotleb TMG, et kohus kuulutaks: firma täitis kõik kohustused nõuetekohaselt ning Depp on ise oma majanduslikus kriisis süüdi.

Endised ärijuhid kinnitavad, et manitsesid korduvalt näitlejat priiskamast. Nad soovitasid Deppil ka sõlmida tema väljavalitu, näitlejanna Amber Heardiga abiellumisel abieluvaraleping. Staar seda aga ei teinud ning see läks talle abielu purunemisel maksma seitse miljonit dollarit.