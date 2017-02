Avad Facebooki või kerid fotosid Instagrami kontol - kõigil on prinkis pepud, lihaselised kõhud ja toonuses ihu. Kuidas see võimalik on?

Tegelikkus on see, et enamus neist selfie`dest on tehtud kindla nurga alt ja surepärase valgusega, et saada see täiuslik kaader, vahendab Health.com.

Mõni hetk hiljem võib see sama inimene teha endast foto kus ta näeb välja täiesti teistsugune - palju vähem täiuslikum.