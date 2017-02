Riigi Kinnisvara AS (RKAS) müüb sotsiaalministeeriumi Gonsiori 29 hoone 3,8 miljoni euro suuruse alghinnaga Kaamos Group AS-i kontserni kuuluvale Avala OÜ-le; Kaamos Groupi omanik on Kaido Jõeleht.

Möödunud aasta lõpus välja kuulutatud hankele laekus tähtajaks ehk 16. jaanuariks üks pakkumus, mis ületas 3,8 miljoni euro suurust alghinda.

Sotsiaalministeeriumi hoonet, mis uue nelja ministeeriumi ühishoone valmides riigile liigseks muutub, proovis RKAS algselt müüa 4 miljoni euro suuruse alghinnaga. Kuivõrd sellele enampakkumisele huvilisi ei tulnud, langetas RKAS alghinda 200 000 euro võrra.

Maja asub Tallinnas aadressidel Gonsiori 29, Gonsiori 29a ja Kollane 2. Kinnistute pindala on kokku 4656 ruutmeetrit, selgus RKAS-i müügipakkumisest.

Kinnistud ja sel asetsev sotsiaalministeeriumi maja jääb riigi kasutusse kuni 28. veebruarini 2018, ostja saab hoone enda käsutusse siis, kui üürileping lõpeb.

Sotsiaalministeerium on üks neljast ministeeriumist, mis kolib tulevikus Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahelisele alale kerkivasse ühishoonesse. Ühishoone peaks valmis saama 2017. aasta suveks.

Kaamos plaanib sotsiaalministeeriumi hoone renoveerida

Kaamos Group plaanib 3,8 miljoni euro eest ostetud sotsiaalministeeriumi hoone renoveerida peale seda kui ministeerium sealt tuleva aasta alguses välja kolib.

Kaamos Groupi kinnisvaraga tegelev tütarettevõte Kaamos Kinnisvara AS plaanib küll hoone renoveerida, kuid ei ole veel otsustanud, kas teha sellest kontorihoone või kortermaja, ütles ettevõtte juhatuse liige Ivar Vahter BNS-ile. "Me peame seda veel arvutama."

Kuivõrd hoone fassaad on arhitektuurselt märgitud, plaanib ettevõte selle korda teha, kuid muidu jätta endiseks, rääkis Vahter. Samas hoone sisu on kavas täiesti tühjaks teha, rääkis ta, samas märkides, et hoone kubatuur jääb muutmatuks ja mahtusid plaanis muuta ei ole.

Ehitustegevus algab tuleva aasta kevadel peale seda kui sotsiaalministeerium on hoonest valmivasse nelja ministeeriumi ühishoonesse ümber kolinud, ütles Vahter. Seni hangib ettevõte vajalikud load, kooskõlastused ja projektid, lisas ta.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix