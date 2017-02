Poplauljatar Rihanna on otsustanud laulmise kõrvalt üles asutada ka televisioonis. Naine astub üsna pea üles sarjas “Bates Motel”, kus mängib filmist “Psühho” tuntud Marion Crane’i karakterit.

Alfred Hitchcock'i "Psycho's" mängib Marion Crane’i Janet Leigh. Tuntuim stseen “Psühhost” on arvatavasti just stseen, kus Marion mõrvamotelli sattudes duši all pussitada saab.

Rihanna mängib sarjas “Bates Motel” mitmes episoodis, seega saab näha, kuidas poptäht kuulsa karakteri tänapäeva võtmesse panemisega hakkama saab.