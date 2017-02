Eesti Meedia kontsern müüs Tartu Postimehe hoone asukohaga Gildi 1 Tartu ettevõttele Kodukolde Kinnisvara.

"Tegemist on Gildi 1 hoonele igati hea omanikuga, sest Gildi 1 vajab väga suurt renoveerimist ja kapitaalremonti. See võimekus on uuel omanikul kindlasti olemas," ütles Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann BNS-ile.

Kuna ettevõte alustas Gildi maja müüki mullu mais, tundis selle müügiperioodil hoone vastu huvi 15 erinevate ettevõtet. "Konkreetseid pakkumisi saime me kokku ma arvan kolm-neli, kõige lähemale üksteise soovidele jõudsime Kodukolde Kinnisvaraga," märkis Nuutmann.

Ostu hind on Nuutmanni sõnul konfidentsiaalne. "Hoonet hakati müüma suurusjärgus 1 miljoni euro kandis, aga mis hinnaga see lõpuks müüdi, seda me ei saa kommenteerida," märkis Nuutmann.

Saadava raha paigutab Eesti Meedia sihtasutusse, mis annab stipendiume välja ülikoolis bakalaureuse- ja magsitriastmes õppijatele. "Seda me hakkasime ka koheselt tegema, juba enne müüki," ütles Nuutmann.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix