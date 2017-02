Süüdistuse kohaselt pandi kuritegusid toime 2015. aasta jaanuarist oktoobrini. "Lisaks eelmainitud ametiisikule oli süüdistuse kohaselt kokkulepe ka teise Maanteeameti töötaja, 47aastase naisega, kes tegi vastutasu eest liiklusregistris vajalikke toiminguid,“ kommenteeris kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Kohtu alla on antud ka 46aastane varem kriminaalkorras karistatud mees, keda süüdistatakse altkäemaksu andmises. 17 kahtlustatava suhtes lõpetas prokuratuur menetluse oportuniteedi põhimõtetel. "Tegemist on varem kriminaalkorras karistamata inimestega, kes on teenust tarbinud või selle tegevust soodustanud. Neile on määratud rahalised kohustused,“ selgitas Evestus.

"Avalikuks saanud korruptsioonijuhtumid on mõjutanud inimeste suhtumist altkäemaksu. Aina rohkem antakse meile teada juhtumitest, kus altkäemaksust on loobutud. Inimene, kes arvab, et mingi hüve eest pettuse abil jõuab kaugele, tegelikult eksib. Kuritegu ei tasu ennast ära, sest ausalt käitudes ei kaasne aega, raha ja ebamugavusi nõudvat menetlust, kaaslaste hukkamõistu ning võimalikku karistust,“ ütles Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler, lisades, et iga ettevõtte südameasi peab olema aus ja läbipaistev juhtimine, mis on eeskujuks kogu kollektiivile. "Maanteeamet on siinkohal kindlasti väga heaks eeskujuks, kuna ettevõte on teinud suure sammu selleks, et edaspidi taolisi pettusi vältida,“ märkis Ombler.