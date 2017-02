Eesti populaarseimas foorumis “Perekoolis” võeti jutuks TV3 uuenenud “Seitsmeste uudiste” naissaatejuhtide riietus. Nimelt leiavad paljud Perekooli liikmed, et neiud ei ole uudistesaate juhtimiseks piisavalt tõsiselt võetavalt riides. “Ma ei ole tavaliselt sellist tüüpi, et kedagi riietuse põhjal kritiseeriks, aga see on hakanud kuidagi silma riivama ja mõtlesin, et uurin, kas tegu minu kiiksuga või on keegi veel täheldanud. Nimelt siis seda, et TV3 uudiste naissaatejuhtidel on pesuga mingi teema- kas neile antakse spetsiaalsed rinda alla/kokku suruvad rinnahoidjad või milles asi. Neil kõigil on kuidagi kummalised ühesugused kinnisurutud partiid. Saan aru, et miljon erinevat värvi kuid sama tegumoega kleitidega soovitakse mingisugust stiili ühtsust vm. Aga identne pesu on nagu tiba imelik,” alustas teemaalgataja. Temaga nõustusid mitmedki teised foorumi liikmed.

“Millegipärast on nad jah sellises plahvatusohtlikes kleitides.. ei tea, kas suuremat numbrit ei toodeta või milles asi. Igatahes on küll tunne, et õmblus on koheselt lõhkemas (mitte isegi kärisemas). Rinnapartii kinnisurutust on lihtsalt valus vaadata,” vastas üks Kägu.

“Vähe sellest, et kitsas-lühike ka. Juhtusin üks päev lõppu nägema ja tibi istus nii, et sukaääre pits laialt paistis! Ütlesin veel mehele, et nagu libu kliendi ootel!” oli üks foorumlane vihane. Osad Käod asusid aga vapraid naissaatejuhte kaitsma. “Ma pakun, et sa ise oled sellisena kunagi töötanud. Kus sa muidu tead, kuidas libu klienti ootab? TV3 naised on üliilusad ja kaunid ning keha järgi õmmeldud kleite ei saagi igasugune mammi kanda. Vaadake ja kadestage!”. “Nojust, Ingrid T. või Keili S. figuuri pole enamusel, miks nad ei võiks kanda figuuri toonitavaid kleite? Peaks laiad kartulikotid selga tõmbama, et mitte riivata kadeda perekooli mamsli silma?” küsis üks foorumlane teiste käest. Mõned foorumi kasutajad aga nentisid, et ei soovigi osati seetõttu TV3 uudistesaadet enam üldse vaadata: “On ka sama asi silma hakanud riivama. Lisaks on need naisterahvad – no andke andeks, aga nad ei ole üldse tõsiseltvõetavad. Mind väga häirivad need noored naised ja tihtilugu lihtsalt vahetan kanalit.” “Jah, uudistesaatest on ikka asi kaugel. Kanal 2 ees ja TV3 järel – vaja on mingi tobe meelelahutusprogramm panna uudiste asemele,”sekundeeris teinegi Kägu. “Jah, mulle ka TV3 neiud uudistesaates ei meeldi. Üleüldse see formaat mulle ei istu. Tahaks vanu uudiseid tagasi. Minu lemmik Mardisalu,” nõustus kolmas. Lõpuks võttis sõna taas teemaalgataja, kes toonitas, et tema arvates on neiud ilusad ning kenade figuuridega, kuid teda häirib, et nad liiga väikseid riideid kannavad. “Aga tõesti, nagu ennist öeldi- kokkusurutud rinnakorvi ja rebenema-ähvardavaid riideid on valus vaadata. Seda enam, et figuurid on sellised, et ei pea neid kuidagi kokkupressimisega tele jaoks parandama/”kitsendama”,” sõnas ta.