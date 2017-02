Teisipäeval pöördus ühte Tartu autoesindusse klient, kes kurtis, et armatuurlaual süttis mootorituli. Remondimehed avasid kapoti ja nende näod venisid pikaks, kui neile vaatas sealt süütute silmadega otsa haavikuemand.

Catweesi tööde vastuvõtja Märt Mustmaa kirjeldab sotsiaalmeedias, et pärast auto vastuvõtmist järgnes tavapärane töörutiin. Alustati diagnostikaga. "Veakoodid andsid alust arvata, et viga võiks olla kusagil hapnikuanduri või aku juures. Avasime kapoti ja leidsime sealt hulgaliselt katkiseid juhtmeid. Samuti istus seal ka vea põhjustaja."

(Erakogu)

Kuigi mitmed postituse kommenteerijad on veendunud, et reaalselt ei saanud selline asi juhtuda, kinnitab Mustmaa Õhtulehele, et küülik kapoti alt ikkagi leiti. "Loom oli leidmise hetkel šokis. Pole kindel, kui kaua ta kapoti all kaasa sõitis. Praeguseks on ta aga mul kodus ja temaga paistab kõik hästi olevat. Hakkas kohe sööma ja puuris ringi toimetama."