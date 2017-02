Poistebänd Beyond Beyond andis välja kauaoodatud uue singli pealkirjaga "Get Used To Me".



Uus lugu valmis bändiliikmete Frederik Küütsi (17), Frank Pintsaare (17), Gevin Niglase (17), Karl Killingu (15) ning Stig Rästa ja Vallo Kikase koostööl. Viimased kaks on ka loo produtsentideks.



“Get Used To Me” on lugu, millega on lihtne kõigil samastuda, rääkides värskest suhtest, armumisest ja armastusest. Loos on kõikide autorite isiklikke kogemusi, mis rõõmsakõlaliselt kokku sulanduvad, luues ühtse terviku.



Uus lugu on seni avaldatutest bändiliikmete enda isiklik lemmik.

Beyond Beyondil on varasemalt ilmunud lood nagu "So Alive" ja "I Dont Wanna Wait".

Kuidas meeldib poiste uus lugu sulle? Anna kommentaarides teada!