Madeleine McCanni vanemad kaotasid kohtuasja endise Portugali uurija vastu, kes oli neid oma raamatus süüdistanud seotuses Madeleine'i kadumisega.

Goncalo Amaral kirjutas oma raamatus "Maddie: The Truth of the Lie", et lapse kadumise taga on Kate ja Gerry McCann, meenutab The Independent. Nüüd otsustas Portugali ülemkohus, et nad ei saa autori vastu süüdistust esitada, kuna 2015. aastal otsustas Lissaboni kohus, et raamatu autor peab oma sõnade tõttu McCannidele maksma valurahaks 500 000 eurot.

Amaral väitis, et tema väljaütlemised põhinevad politseiuurimistel ning ka Portugali meedia ei välistanud võimalust, et McCannid olid oma lapse kadumise taga.

50 000 eurot saadud rahast suunasid Kate ja Gerry detektiivide palkamiseks.