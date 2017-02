Ligi 4 kuu jooksul polnud president leidnud võimalust, et intervjuudes öelda, et lisaks presidendipalgale, hakkab ta Euroopa kontrollikojalt järgmise kolme aasta jooksul iga kuu 12 000 suurust hüvitist saama, mis kolme aasta peale teeb ligi 430 000 eurot.

Siim Kallas, kes isegi hüvitist saab, imestas, et alles nüüd tuli välja, et Kaljulaid kopsakat igakuist hüvitist saab.

Aasta lõpus andis president Õhtulehele intervjuu, milles ajakirjanik tõi välja, et Eestisse kolides vähenevad tema sissetulekud. Ka seal ei toonud Kaljulaid jutuks hüvitisi, mille tõttu levibki avalikkuse seas arvamus, et Kaljulaidi palk vähenes kolm korda. Kui Luksemburgis töötades teenis Kaljulaid aastas ligi 200 000 eurot, siis presidendina alla 100 000 eurot.

Kuid Kaljulaid teenib Euroopa liidult iga kuu 12 000 eurot hüvitist, lisaks presidendipalgale, mis on 5200 eurot kuus, seega kokku üle 17 000 euro kuus, mille eest saaks ta iga kuu osta uue Škoda Octavia või umbes 60 telekat!

Lisaks Kaljulaidile on Eestis veel kaks inimest, kes Euroopa liidust hüvitist saavad. Üks neist on kohtunik Uno Lõhmus, teine aga ka ise presidendiks kandideerinud Siim Kallas.

Kallas töötas asepresidendina Euroopa komisjonis kümme aastat. Ka Kallas saab kolm aastat hüvitist, ning arvestades kümneaastat tööstaaži, maksab Euroopa liit Kallasele kuni novembrini igakuiselt ligikaudu 10 000 eurot hüvitist. Kolme aastaga saab Kallas seega ligi 360 000 eurot hüvitist.

Kallase jaoks oli üllatav, et Kaljulaidi toetuse saamine nii pikalt varjus oli. “Ma arvasin, et see on kohe teada, sest need numbrid on avalikud. Aga muidugi see summa on palju suurem kui presidendipalk,” sõnas Kallas.

Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe sõnul on Euroopa lepingus ette nähtud kompensatsioonipakett kõigile Euroopa komisjoni, kontrollikoja ja kohtu liikmetele, seega kuulub Kaljulaid nende hulka, kellele hüvitis on ette nähtud.

Põhjus, miks Euroopa liidu kõrgetele ametikohtadele sellist hüvitist makstakse, on info, mida nad töödel omandavad. Hüvitisega loodetakse, et see info valedele inimeste kätte ei jõuaks.

Kallase sõnul on väga karmid reeglid, selle kohta, kus ta tohib töötada. “Akadeemiline töö ei ole keelatud ja on soositud, samuti ka avalik sektor, aga mida vaadatakse väga umbuslikult, on erasektorisse minek,” rääkis Kallas, lisades, et info salajases hoidmise eest makstakse, aga samas ka eeldatakse, et oma töös saadud spetsiifilist infot ei kasutataks.

“On tehtud pakkumisi, teades, et ma ei saa neid pakkumisi vastu võtta, aga on tehtud päris suuri pakkumisi, läheb kaubaks küll see Euroopa komisjoni tähtis mees, kui ta oma ametist läheb,” sõnas Kallas.

Kallas kasutas saadud hüvitist ka oma presidendikampaania jaoks. Kuid kopsakat hüvitistasu ilmestab tänuväärne fakt selle kohta, et Kallas otsustas pensioniealiseks saades luua abikaasa Eesti Rahvuskultuuri fondi, kuhu ta on annetanud kogu oma riigikogulase eripensioni, mille suureks on ligi 2600 eurot kuus. Praeguseks on Eesti teatri toetamiseks kogunenud üle 160 000 euro ning fondist on 2500 euro suurust stipendiumit saanud mitmed tuntud teatriinimesed, nagu Merle Karusoo, Andrus Kivirähk ja Anu Lamp.

Europarlamendi liikme Indrek Tarandi sõnul on kõrged hüvitised osa Euroopa palgasüsteemist. “Ühes küljest kui sa oled välja teeninud mingi eripensioni või kompensatsiooni, siis me ütleksime, et õigustatud ootus, et sa seda saad. Teistpidi, kui me mõtleme Euroopa töötasudele ja Eesti keskmisele palgale, siis muidugi ajab igaühel Eestis kopsu üle maksa, mismõttes, mille eest ja miks nii palju, aga niisugused on Euroopa palgad ja sotsiaalsüsteemid,” selgitas ta.

Küsimuse peale, kas Tarand ise loobuks hüvitistest, kui ta peaks saama näiteks presidendiks, et võib-olla ei kandideeriks ta sel juhul üldse presidendiks.

Samasuurust hüvitist, nagu Kaljulaid hakkavad lähiajal Euroopast saama ka kohtunik Küllike Jürimäe, Andrus Ansip ja kohtunik Lauri Madise.

Kersti Kaljulaidi jääb pärast presidendi ametiaja lõppu saatma ka ametipension, mille suuruseks on täna ligi 3960 eurot, tema abikaasa igakuiseks hüvitiseks jääb ligi 1000 eurot.

