Inimahvide uurimisele pühendunud Hollandi Apeldoorni loomaaed näitab oma orangutanidele ja kääbusšimpansidele tahvelarvutist liigikaaslaste pilte, vahendas PhysOrg.

Piltide vaatamise järel peavad loomad ekraanil nuppudele vajutama ja neid hindama. Bioloogid teevad seda meie lähimate sugulaste emotsioonide uurimiseks.

Praeguseks on selge, et inimahvid tunnevad ennast ja teisi fotodelt ära ning neil on piltide vastu suur huvi.

Leideni ülikooli korraldatud uurimusel on ka praktiline väärtus. Nimelt loodetakse loomaaias elutsevatele haruldastele loomadele sel viisil kõige sobivam kosilane leida.

Kui paariline foto peal meeldib, peaksid loomad ka päriselt kohtudes klappima ning peatselt võib pisiperet loota. Orangutanide uurimine jäeti siiski korraks pooleli, kuna üks noor loom lõi talle antud tahvelarvuti lihtsalt katki.