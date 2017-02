Hüsterektoomia teinud naine lubas kasuisal vägistada peres kasvavat tüdrukut, et too rasestada, vahendab Mirror.

Ohvri ema, kes on tänaseks surnud, oli sisendanud tütrele, et too peab laskma kasuisal end vägistada, et säiliks nende rahulik elu...

Ahistamine algas aastal 1970, kui tüdruk oli 10-aastane. Aastaid kestnud vägistamine päädis sellega, et tüdruk rasestus ja sünnitas poja.

Kohtus selgus, et praeguseks 75-aastane kasuisa hiilis lapse tuppa ja vägistas tüdruku, kuigi kõrval magas teises voodis veel ka tüdruku isa.

Peamiseks ähvarduses kasuisa poolt oli see, et kui tüdruk kellelegi räägib, siis on see halb ja ohtlik tüdruku emale. Kasuisa oli julm ja sagedased olid juhud, mil mees last kõrvast ja näppudest nii kõvasti pigistas ja näpistas, et laps veritses.