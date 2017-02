Me oleme väsinud uudistest, et ühiskonna tipus on olemas inimesed, kellele kehtivad teised reeglid kui meiesugustele tavalistele surelikele. Me oleme hämmingus rahasummadest, mis on nende skandaalide keskmes.

Mul on president Toomas Hendrik Ilvesest kahju. Tema väärikas panus Eesti riigi arendamisse ja tutvustamisse maailmas sumbub ärmatamisse ja ermatamisse. Kui EAS oleks õigel ajal, aastal 2012, näidanud üles printsipiaalsust ning nõudnud ermatamise raha tagasi, siis oleks meie presidendi au päästetud.