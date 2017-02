Hobune astub baari, läheb leti juurde, koputab baarimehele kabjaga õlale ja tellib: "Üks topeltviski, palun!

"Baarimees annab hobusele topeltviski ja pöördub järgmist klienti teenindama. Hobune pole nii vähese tähelepanuga rahul ja koputab talle uuesti kabjaga õlale: "Vabandage, kas see teile pisut imelik ei tundu, et hobune tuleb baari ja tellib topeltviski?"

"Mis siin imelikku on?" imestab baarimees. "Eks minagi võtan vahel klaasikese."