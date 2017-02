Soolevähk viis 67 aasta vanuses hauda tunnustatud briti rokkmuusiku John Wettoni.

Wetton mängis basskitarri ja laulis ansamblites King Crimson, Uriah Heep ja Roxy Music, seejärel aga asutas supergrupi Asia. Ta oli BBC Newsi teatel Asia debüüthiti “Heat of the Moment” (1982) kaasautor ja esitaja ning ka teiste laulude, nagu “Time Will Tell”, kaaslooja.

“Muusikuna oli John ühtaegu vapper ja uuendusmeelne ning häälega, mis viis Asia muusika maailma edetabelite tippu,” ütles tema bändikaaslane Carl Palmer oma järelehüüdes, lisades, et inimesena oli Wetton hella südamega.

“Maailm kaotab mu hea sõbra ja muusikalise kaastöölise John Wettoni lahkumisega järjekordse suurkuju.”

Palmeri sõnul innustas Wettoni võit viinakuradi üle paljusid kaaskannatajaid. “Nende jaoks, kes teda tundsid ja temaga koos töötasid, oli tema üllas võitlus vähiga samuti innustav.”