Elton Johni kanadalasest abikaasale David Furnishile anti teisipäeval Briti kodakondsus.

Torontost pärit 54aastane Furnish on Suurbritannias elanud 27 aastat, vahendab Daily Mail.

“Minu jaoks väga emotsionaalne hommik,” kirjutas kanadalane Instagramis, avaldades foto, kus ta on koos enda ja Eltoni poegade Zachary (6) ja Elijah’ga (4) Chelsea raekojas ning vaatab kuninganna Elizabeth II portree poole.

“Täna hommikul vannutati mind Suurbritannia kodanikuks. Kolisin immigrandina Ühendkuningriiki rohkem kui 27 aastat tagasi. Mind võeti avasüli vastu. See heasoovlikkuse, sallivuse ja mitmekesisuse vaim on võimaldanud mul saavutada elu, mida ma poleks oma meeletuimates unistusteski ette kujutanud. Olen väga õnnistatud mees ja olen ääretult uhke, et mul on nüüd nii Briti kui ka Kanada pass.”