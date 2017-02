Pärast pikka võitlust kopsuvähiga suri “Sopranode” näitleja Frank Pellegrino. Tal oli aastaid 72.

Pellegrino tuntuim roll oli FBI pealik Frank Cubitoso legendaarses maffiasarjas, kuid ta mängis ka 1990. aasta filmis “Goodfellas”.

Us Weekly teatel oli teletäht ühtlasi edukas restoranipidaja. Tema vanaonu Charles Rao asutas 1896. aastal New Yorgis omanimelise Itaalia söögikoha, mille kaasomanik Pellegrino oli. Staaride seas – nagu näiteks Woody Allen, Tony Bennett ja Michael Douglas - populaarsel restoranil on sõsarettevõtted ka Las Vegases ja Hollywoodil.

New Yorgi peamaja on figureerinud mitmetes filmides ja telesarjades, näiteks “Wall Streeti hundis” ning koguni Jay Z videos “D.O.A.”.