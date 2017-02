Tänase saate külaline Kati Kadakas elas ligi aasta USA keskosas asuvas Colorado Springsis, kus tegi tootmisalast praktikat.

Kuna Colorado Springsis pole eriti hea ühistransport, oli Katil vaja osta auto. Ostu sooritamine oli aga üsna keeruline ning teha tuli nii mõndagi, mida Eestis polnuks vajalik.

Ameerika Ühendriikides toimub võrdlemisi tihti tulistamisi. Kahjuks puutus sellega kokku ka Kati - ning see pani teda asjade üle tõsiselt järgi mõtlema.

Samuti räägib Kati USA kiirtoidukultuurist ja miks see on kujunenud, tänupühadest ning millised on ameeriklased töökaaslastena.

Saadet juhib Liina Metsküla.

