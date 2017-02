Saksa politsei korraldas varahommikul Maini-äärses Frankfurdis ja selle ümbruses suure reidi, mille käigus otsiti rünnakuid plaaninud terrorirühma liikmeid, teatas Deutsche Welle.

Haarangud toimusid ka Offenbachis, Darmstadtis ja Wiesbadenis. Kokku otsiti Hesseni liidumaal läbi 54 korterit, kontorit ja mošeed. Liidumaa siseminister Peter Beuth kinnitas ajalehele Welt, et politseioperatsiooni eesmärk oli salafistliku terrorivõrgu paljastamine ja selles osales üle tuhande politseiametniku.

Politsei vahistas terrorirühmituse oletatava juhi, 36-aastase Tuneesia kodaniku. Kahtlused, et ta värbab ISISele liikmeid ja koondab enda ümber inimesi, kes terrorirünnaku läbi viiks, tekkisid juba 2015. aasta augustis. Plaanid olevat siiski olnud esialgsed ja ühtegi kindlat sihtmärki polnud terroristid veel välja valinud.

Uurimise all on veel 16 inimest. Kahtlustatavate vanus on 16-46 aastat.

Teisipäeva õhtul toimus haarang ka Berliinis. Seal vahistas politsei mošees kolm meest, keda kahtlustatakse sidemetes ISISega. Sama pühakojaga oli seotud ka detsembris Berliini jõuluturul rünnaku korraldanud Anis Amri.