Ettevõtlusminister Urve Palo (SDE) tõdes, et ettevõtjates on valitsuse plaanide suhtes veidi usaldamatust, kuid see tuleneb ilmselt uuest olukorrast, kus esimest korda 17 aasta jooksul pole Reformierakonda valitsuses, avaldab ERRi uudisportaal.

Reformierakonna liige Arto Aasa hinnangul on usaldamatust tekitanud siiski uus valitsus ise.Rahandusminister Sven Sester (IRL) lisas, et valitsus ei pea oma koalitsioonilepingut häbenema, sest seal on palju häid plaane.

Sester tõi näiteks ettevõtluskonto. "Täiesti uus meede mikroettevõtjatele, inimestele, kes tahavad olla ettevõtluses, kelle tulud on 2000 eurot kuus, kes ei taha tegeleda bürokraatiaga," selgitas ta.