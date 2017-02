"Käisin ühes Tartu gümnaasiumis rääkimas lamedast Maast ja teistest kuumadest teemadest," teatas veebilehe Telegram.ee juht Hando Tõnumaa läinud nädalal oma Facebooki lehel.

Tartu Waldorfgümnaasiumi juhataja Anu Vaagen kinnitas, et Tõnumaa käis õpilaste soovil koolis gümnaasiumiastme õpilastega kohtumas. "Mina leian, et meie peame mitte ütlema õpilasele, mis on õige või vale, aga andma selle tee, kuidas jõuda selleni, mis on õige või vale," ütles Vaagen.

"Põhimõtteliselt ministeerium loomulikult taunib üldhariduskoolides pseudoteaduslikku lähenemist. Küsimus ei ole ju ainult esineja valikus, vaid eesmärgis, miks üritus korraldati ja kuidas seal esitatud mõtteid edasiselt koolis käsitletakse ehk kuidas see õppe- ja kasvatustöö protsessi asetub," kommenteerib Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamise osakonna juhataja Kristin Hollo.

