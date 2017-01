10aastase india tüdruku Sahana Khatuni näole ilmusid neli kuud tagasi puukooretaolised käsnad. Lapse isa on sügavas mures: kuidas päästa oma tütrelese ilu?

Nüüdseks on käsnad hakanud tütre kehal laienema. Tüdruku isa sõitis oma kodukülast Bangadesi pealinna Dhakasse, et paluda abi sealsetelt arstidelt, kirjutas BBC.

Arstid on aga kardavad, et 10aastane Sahana võib olla esimene naissooesindaja, kellel on nn puumehe sündroom. Juhul, kui Dhaka arstide diagnoos paika peab, on tüdrukul Lewandowsky-Lutz düsplaasia ehk nn puumehe haigus. Seni on täheldatud sellist tõbe vaid meestel.