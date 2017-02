Eesti esineb Eurovisioni lauluvõistluse teises poolfinaalis.

"Teises poolfinaalis esinemine on parem ainult tänu sellele, et hoiame ühe-kahe päeva jagu kulusid kokku. See on väga suur raha. Muus osas vahet tegelikult pole," kommenteerib Eesti delegatsiooni juht Mart Normet Eesti võistlemist Eurovisioni lauluvõistluse teises poolfinaalis.

EUROOPA KESKPUNKT: Tänavune lavakujunduse autor on Florian Wieder, kes lõi ka eelmise kolme võistluse idee. Jalajäljekujuline lava sümboliseerib seda, et Ukrainast saab mais Euroopa keskpunkt. (Teet Malsroos)

Viimastel aastatel on Eesti osalenud esimeses poolfinaalis ja siis on delegatsioon kohale läinud umbes kaks nädalat varem.

"Võimalik, et nüüd läheme päevake või kaks hiljem," ütleb delegatsioonijuht ja "Eesti laulu" peaprodutsent Mart Normet . "See kõik selgub lähipäevade jooksul, kui saadetakse proovigraafikud."