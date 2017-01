Tänases “Foorumis” oli arutluse all muudatused ettevõtluses, mis on saanud tööandjatelt kui ka opositsioonilt teravat kriitikat. Muuhulgas oli arutluse all ka automaks ja ettevõtete autode erimärgistamine. Stuudios olid väitlemas rahandusminister Sven Sester, ettevõtlusminister Urve Palo, Andres Ammas Vabaerakonnast ning Arto Aas Reformierakonnast. Reformierakondlane Arto Aasa arvates on automaks ning ettevõtjate autode erimärgistamine koalitsiooni poolt läbi mõtlemata. “Eks automaks on võib-olla selline ilmekas näide, mis peaks kõigile hakkama kehtima, pandi koalitsooni Excelisse sisse. Kõigepealt öeldi, et tuleb uute pealt, kõikide autode pealt, siis võimsuse pealt, siis saastamise pealt. Praegu õnnestus see edasi lükata, aga küllap varsti pannakse taas lauale, sest koalitsioonil on raha vaja. Ja muidugi see ettevõtete autode numbrimärkide värviliseks tegemine kõlab muidugi tänapäeval päris pentsikult, me peaks leidma ikkagi mõistlikumaid lahendusi. Ma saan aru, et selle asja üks mõte on siis muuta numbrimärgi võtmine hästi ebamugavaks, teine pool on siis see, mis Ammas viitas, et peab hakkama mingi pealekaebamine, et kujuta ette, ma näen nüüd mingi värvilise numbrimärgiga autot toidupoes, kellele ma siis helistama peaks, väga kummaline. Õnneks või kahjuks pole veel koalitsiooni enda sees veel selgust, kuidas neid asju lahendatakse,” rääkis Aas.

Sven Sesteri sõnul on vaja ettevõtete autode hoolduskohustusi reguleerida. “Oluline on see, et tuleb ära määratleda, kui mitte numbrimärgiga, siis muude hoolduskohustustega fikseerida. Täna on olukord selline, et ettevõtja ütleb, kui auto ei ole segakasutuses, ma ei taha maksta erisoodustusmaksu, sest ma ei kasuta seda oma igapäevases töös. Teistpidi ettevõtja ütleb, et ta tahab saada tagasi 100% käibemaksu, sest kasutab seda vaid oma igapäevases töös. Peaksime nüüd siis ühiskonnas kokku leppima, kuidas seda reguleerida,” sõnas ta.

Urve Palo sõnul on arusaamatused loomulikud ning iga maksumuudatusega ja ideega tuleb leida aega, et uuendusi selgitada, kuna tekib palju müüte ja valearusaamiseid. “Näiteks autonumbrimärgi erimärgistamisest, esimene valearusaam oli see, et kõik firma autod saavad nüüd värvilise numbri, ei saa, saavad ainult need, kes kasutavad autot üksnes töö sõitudeks ja erisoodusmaksu ei maksa. Enamus ettevõted maksavad oma erisoodustusmaksu ja sõidavad valge numbriga edasi. Neid müüte on palju ja nendega tuleb tegelda. See kui on erivärvi, see ei ole mitte midagi uut, see on Taanis, Norras nii. Uut maailma me ei leiuta,” sõnas Palo.