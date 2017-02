Kaitseminister Margus Tsahkna kinnitas riigikogu infotunnis, et tegeldakse teemaga, kuidas organiseerida ja tagada Eestis sõjaaegne kohtupidamine laiemalt – ta loodab, et justiitsministeerium ja valitsus tulevad lähiaastatel ses asjas ka riigikogu ette.

See on teema, mis on vaja Eestis kindlasti läbi mõelda ja mul on hea meel, et justiitsministeerium ja riigikohus teevad omavahel väga olulist koostööd, ütles Tsahkna.

Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Henn Põlluaas märkis riigikogu infotunnis, et 1918–1940 oli Eestis sõjaväekohtute süsteem ja oli ka sõjaväekohtutes kohaldatav sõjaväe karistusõigus.

Enamikus meie liitlasriikides on see ka praegu.