Keskerakond laseb ära hinnata müüki pandava kinnistu Tallinnas Toompeal Toom-Rüütli tänavas.

Büroohoone viimane hindamine on tehtud 2014. aastal. Hindamine tellitakse, asi on ettevalmistamisel.

Maja tuleb müüa, et parandada Keskerakonna finantsseisu. Hoone hinnast on varem juttu olnud seoses kohtu seatud hüpoteegiga: Keskerakonnale on Paavo Pettaile antud garantiikirjade tõttu esitatud hagi

730 000 euro suuruse nõudega. Hoone väärtus on hüpoteegist mitu korda suurem, on Keskerakonna peasekretär Jaak Aab öelnud.