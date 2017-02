Valitsus soovib lisaaega arutamaks plaanitud muudatusi võrgutasus. Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Maret Reinumägi ei kommenteeri, milliste teemade üle valitsus ja Elektrilevi hetkel arutlevad.

"Ootaks, kuni on natuke kindlam," ütleb ta. Valitsuse meedianõuniku Ave Tampere sõnul on hinnamuutused võrgutasus arutelu all kabinetinõupidamisel, kuhu on kutsutud oma ettepanekuid tutvustama ka Elektrilevi.

"Kuna see on alles arutelu koht, siis ei saa öelda, millal selle asjaga lõpule jõutakse," selgitab Tampere.

Detsembri lõpus teatas konkurentsiamet, et Elektrilevi peab langetama võrgutasude hinda 6,7 protsenti. Peamise põhjusena tõi konkurentsiamet võrgukadude vähenemise.