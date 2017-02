Tänapäeva Pöial-Liisi lugu – ise nii pisike, aga elutahe suur!

"Eliise on minu kaitseingel! Ma olen juba leppinud sellega, et ta lahkub meie juurest siis, kui tema aeg on käes. Elan juba lõpu ootuses. Aga tundub, et tema tahab veel siin meiega olla," ütleb ema, kelle sügava puudega ja vaid seitse kilo kaaluv 12aastaseks saanud tütar on muutnud elu ja inimesi enda ümber rohkem, kui ta ise arvatagi oskaks.

ARMASTUS: Kuigi vaid seitse kilo kaaluva hapra Eliise ehk tänapäeva Pöial-Liisi muinaslool ei tõota tulla õnnelikku lõppu, on ta oma olemasoluga muutnud elu ja inimesi enda ümber rohkem, kui ta arvatagi oskaks. (Tiina Kõrtsini)

2014. aastal kirjutasid ajalehed Pöial-Liisiks kutsutavast sügava puudega ja surmale määratud Eliisest, kes tegi oma elu toona viimaseks arvatud heateo.

Ta oli reklaamnäoks Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondi plakatil "Unistuste puhkus", mis kutsus toetama sügava ja raske puudega lastele rajatavaid hoiukodusid.