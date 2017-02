"Lootusetuid olukordi, kus beebi terve pildistamise aja nutab ja tundub, et me ei saagi pilte kätte, saab vaid ühe käe sõrmedel üles lugeda. Kõige pikem sessioon on mul kestnud seitse tundi järjest, kuid meil oli vaid üks šanss ja pildistamist edasi lükata ei saanud," räägib hinnatud beebifotograaf Teesi Zeemann (25), kelle juurde on järjekord praegu kaheksa kuu pikkune!

NII SEE KÄIB: Teesi tunnistab, et väga palju tal endast ja beebidest kaadritaguseid pilte pole, kuid mõningaid siiski leidub. Sel fotol püüab ta pildile viiepäevast Sebastianit. (Teesi Zeemann)

Kes meist poleks näinud pilte armsatest mõnepäevastest beebidest, kellele on pähe pandud armas peapaelake ja kes sätitud põnevatesse poosidesse.

Muidugi oleme kõik neid vaadanud ja õhanud: nii nunnu! Suurema osa neist on teinud 25aastane Teesi, kellest on mõne aastaga Eesti fotograafiamaastikul saanud hinnatud tegija.

Teesi juures on oma järeltulijaid pildistamas käinud ka näiteks Liina Randpere ja perekond Sester. Tänaseks on Teesi kaamera eest läbi käinud sadu pisikesi ilmakodanikke ja huvi ei näi raugevat – Teesi juurde tuleb aeg kirja panna kohe, kui rasedustestil kaht triipu näed. Ja isegi siis võib juba hilja olla.