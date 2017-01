Aasta glamuurisündmuseni ehk presidendi vastuvõtuni vabariigi aastapäeval on jäänud veidi üle kolme nädala ning kindlasti on paljudel kutsutud külalistel juba välja mõeldud, mida piduliku sündmuse puhul selga panna.

Üldmulje külaliste rõivastusstiilist on läinud aasta aastalt paremaks. Moeloojatel on aga piisavalt esile tuua nüansse, mille vastu jätkuvalt eksitakse ning millest võiks viimaks õppust võtta, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised".

"Pitsi võidukäik on läbi," kõlab moedisainer Ülle Suurhans-Pohjanheimo karm otsus.

Proua Evelin Ilves valges pitskleidis vabariigi aastapäeva vastuvõtul aastal 2015. (Tiina Kõrtsini)

"Loodan, et kõik naised sellest üle saavad," rääkis disainer ning tuletas meelde, et ilmselt hakkab ülilahtiste ja paljastavate kleitide aeg samuti otsa saama. Moedisainer ootab aga vastuvõtukülalistelt laiemat värvigammat lisaks must-valgetele ja punastele toonidele.

Poliitik Kadri Simson - alati särav, seekord intensiivses kollases. (Teet Malsroos )

Moeloojad toovad moevärvina välja näiteks kollase. Tiina Talumees arvab, et ka mitmesugused rohelised toonid on head, kusjuures roheline sobib üllatavalt paljudele.

Miks mitte kanda rohelist? Sobib väga paljudele (ka sinisekandjatele). Fotol on eesti teatri grand old lady Ita Ever poja Roman Baskiniga. (Teet Malsroos )

Moeloojad aga rõhutavad detaile, mis kipuvad kleidikandjatel lohakile jääma. "Tehke oma kleidiproov koos õigete jalanõudega. Et pikk kleit ei lopenda, ei lõpe ära allpool kederkonti," rääkis Talumees ja lisas, et jalanõud peavad olema kooskõlas kleidiga. Saapad tuleb selliseks ürituseks unustada! Samas aga ei tohi unustada, et kleidiproovis tuleb käia rinnahoidjaga, mida kavatsetakse kanda üritusel. Ja käekotti ei peagi olema. Soengud on looduslähedased ning ülikrussis-seksikate soengute aeg on läbi nagu pitsimöllgi.

Aga olgu mood milline tahes, peab kleit lähtuma ikkagi kandja figuurist ja selle iseärasustest.

Aga vaata üksikasjalikumalt videost!