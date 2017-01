Stilist ja endine modell, ettevõtja Iris Tomson on kolm aastat püüdnud ametlikult lahutada oma islamiusulisest mehest, kuid seni edutult.

Iris (38) on olnud juba kuusteist aastat abielus Bahreini mehe Zuhair Habib Awachiga, nendest kaheksa aastat ametlikult, aga enne seda oldi kaheksa aastat „usulises abielus“ – see on kooseluvorm, mida Bahreinis kehtivad religioossed tavad tunnistavad ega pea patuks. Dubais ja Bahreini Kuningriigis alanud muinasjutuline elu sai ühel päeval otsa, 2010. aastal läks Iris mehega riidu.

Nende praeguseks teismeline poeg elab emaga nüüd Eestis. Iris on ametlikult Zuhairi teine naine, tema mehel on veel üks naine ja viis last.

